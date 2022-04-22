مدينة كوانغ جو تنظم فعالية خاصة لتجربة إعادة تدوير الموارد الطبيعية





ستشهد مدينة "كوانغ جو" الواقعة في جنوب غربي البلاد فعالية خاصة لتجربة إعادة تدوير الموارد الطبيعية مثل "صنع مزهرية صغيرة باستخدام قمامة بلاستيكية، وإعادة استخدام أغطية الزجاجات. وقالت مؤسسة مركز الثقافة الآسيوية بالمدينة مؤخرا إنها ستقيم الفعالية تحت شعار "هذه المحطة عبارة عن محطة بلاستيكية" في مركز المعلومات الثقافية التابعة لها بدءا من الخامس إلى الثامن من هذا الشهر. وتضم الفعالية عددا من ورش العمل التي يتم فيها إعادة تدوير النفايات اليومية بما في ذلك أغطية الزجاجات. وفي ورشة العمل لإعادة تدوير المواد البلاستيكية يمكن للزوار سحق وحقن النفايات البلاستيكية من أجل صنع مزهريات صغيرة بأنفسهم. أما في ورشة العمل للزراعة فسوف يمكنهم تجربة إنبات بذور المزهريات المصنوعة من الورق المعاد تدويره. وفي ساحة الفعالية سوف يتم تقديم كوبون تبلغ قيمته دولارا واحدا إلى كل الزوار الذين يجمعون ويُحضرون عشر أغطية زجاجات أو عشر زجاجات أو كيلوغرام واحد من العلب. إضافة إلى ذلك سيتم تنظيم سوق ثقافية خلال فترة الفعالية تحت شعار "ثمانية طرق للإثارة". وقال مسؤول في مؤسسة مركز الثقافة الآسيوية إن الفعالية ستساعد الزوار على إدراك قيمة إعادة تدوير الموارد الطبيعية.