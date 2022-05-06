السفير الكوري لدى تونس يبعث برسالة إلى الكوريين

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من المتوقع أن تنظم السفارة الكورية لدى تونس بالتعاون مع الاتحاد الكوري للتجارة مائدة مستديرة كورية تونسية إفريقية للأعمال، واجتماعا كوريا تونسيا ليبيّا للأعمال، يوم الـ26 من هذا الشهر في تونس.

ومن المتوقع أيضا أن تقيم بعض الفعاليات الثقافية المتعلقة بجهود كوريا الجنوبية للحصول على حق استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة بوسان الكورية.

وبهذه المناسبة بعث السفير الكوري لدى تونس "صون نام كوك" برسالة إلى الشعب الكوري بصورة عامة وإلى رجال الأعمال الكوريين بصورة خاصة يشرح فيها مختلف طرق التعاون مع تونس.

وأكد السفير "صون" في رسالته على أن تونس تتمتع بعلاقات طيبة مع جيرانها حيث تشهد عددا كبيرا من الفعاليات الكبيرة سنويا يشارك فيها الكثير من الحكومات والشركات الإفريقية.

وأشار أيضا إلى أن تونس تمثل بوابة الدخول إلى ليبيا وغيرها من الدول الإفريقية ذات الإمكانات السوقية الكبيرة، مشيرا إلى أن المشاركة في المائدة المستديرة ستتيح فرصة جيدة لبناء شبكات ليس فقط مع رجال الأعمال التونسيين وبل أيضا مع رجال الأعمال الليبيين والأفارقة.