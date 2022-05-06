رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق في كوريا الجنوبية

ⓒYONHAP News

تم يوم الاثنين الماضي رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في كوريا الجنوبية، بعد 566 يوما من تطبيقها، مما أثار ردود فعل متباينة، بين توقعات بالعودة إلى الحياة الطبيعية، ومخاوف من التأثيرات السلبية على مكافحة فيروس كورونا.

وترى الحكومة الكورية أن هناك احتمالا ضئيلا لعودة موجة انتشار فيروس كورونا نظرا للخطر المنخفض لانتقال العدوى في الهواء الطلق، فيما تعرب الدوائر الطبية عن قلقها من احتمال زيادة الإصابات بسبب عدم ارتداء الكمامات.

وكانت إلزامية ارتداء الكمامات أهم إجراءات الحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبرفع هذه الإلزامية، خطت كوريا الجنوبية خطوة كبيرة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، رغم أن هذه الخطة تقتصر على الأماكن المفتوحة وبشروط، حيث يظل ارتداء الكمامات إجباريا في التجمعات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والتجمعات الأخرى التي تضم أكثر من 50 شخصا، كما ينصح بشدة الأشخاص الذين يعانون من حمى أو سعال أو غيرها من أعراض كورونا، وكبار السن والأشخاص غير المطعمين بارتداء الكمامات حتى في الهواء الطلق. ويوصى أيضا بارتداء الكمامات إذا كان من الصعب الحفاظ على مسافة أقلها متر من الآخرين في التجمعات.

ويمكن القول إن إلزامية ارتداء الكمامات تم رفعها بشكل كامل رغم أن بعض القيود لا تزال قائمة.

والأمر المثير للاهتمام هو أن معظم المواطنين الكوريين لا يزال يرتدون الكمامات حتى في الهواء الطلق بسبب اعتيادهم على ارتدائها خلال العامين الماضيين.

وأرجعت الحكومة السبب في اتخاذ القرار برفع إلزامية ارتداء الكمامات إلى الانخفاض المستمر في عدد الإصابات خلال الأسابيع الستة الماضية، وزيادة المناعة لدى الكوريين نتيجة لزيادة التطعيم باللقاحات والعدوى الطبيعية. كما أرجعت السبب إلى تقرير بحثي يفيد بأن مخاطر انتقال العدوى في الأماكن المغلقة أعلى بـ18.7 ضعف مقارنة بالهواء الطلق، ومن ثم فإن هذا القرار لن يؤثر تأثيرا كبيرا على إجراءات الحجر الصحي.

وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة، حيث تراجع المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة خلال الفترة من الخامس والعشرين من أبريل وحتى الأول من مايو، ليصل إلى حوالي 54 ألف حالة.

ومن المتوقع أن يشهد العدد انخفاضا أيضا بمقدار 10 آلاف حالة في غضون 3 أسابيع ليقل عن 50 ألف حالة في منتصف مايو الجاري.

ويثير قرار الحكومة برفع إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق قلق عدد من الخبراء، نظرا لأن الإصابات اليومية الجديدة لا تزال تتجاوز 50 ألفا، كما أن وجود عدد من المصابين المخفيين دون خضوع للعزل الصحي قد يتسبب في المزيد من انتشار الفيروس.