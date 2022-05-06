معهد الدراسات الكورية يستضيف مكتب لجنة ذاكرة العالم التابعة لمنظمة اليونسكو

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صرح معهد الدراسات الكورية مؤخرا بأنه نجح في استضافة المكتب الإقليمي للجنة ذاكرة العالم التابعة لمنظمة اليونسكو في آسيا والمحيط الهادئ. وأبرمت اللجنة اتفاقية عمل في هذا الصدد مع المعهد الكوري أمس، ومن المتوقع أن يبدأ المكتب أعماله في الأول من شهر يوليو القادم.

يذكر أن اللجنة قررت إنشاء المكتب في المعهد الكوري تقديرا لاحتفاظه بمادتين من التراث الوثائقي العالمي ومادتين أخريين من التراث الوثائقي الخاص بآسيا والمحيط الهادئ إلى جانب مشاركته في أعمال اللجنة العالمية مشاركة فعالة. وقررت اللجنة عقد اجتماعها العام التاسع في مدينة "آن دونغ" الكورية خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر القادم. ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع حوالي مائة خبير بمن فيهم ستون خبيرا أجنبيا. كما تقدمت إدارة مقاطعة شمال كيونغ سانغ بطلب لاجتماع اللجنة هذا العام من أجل إدراج كتاب "نيه بانغ كا سا" القديم، وكتاب تاريخ الممالك الثلاث، في ذاكرة العالم.

الجدير بالذكر أن لجنة ذاكرة العالم في آسيا والمحيط الهادئ تأسست في عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين، وظلت تعمل بمشاركة ثلاث وأربعين دولة على اكتشاف مختلف المواد الوثائقية التاريخية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإدراجها في ذاكرة العالم.