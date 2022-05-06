افتتاح القصر الرئاسي الكوري البيت الأزرق أمام الجمهور

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بمناسبة تولي الرئيس "يون صوك يول" السلطة، تم افتتاح مقر الرئاسة الكورية "تشونغ وا ديه"، أو "البيت الأزرق"، أمام الجمهور، بينما صار المقر الرئاسي الجديد في منطقة "يونغ سان" في وسط سيول. وكان قد تم استخدام مقر الرئاسة القديم في منطقة "سام تشونغ دونغ" في سيول على مدار أربعة وسبعين عاما، بدءا من الرئيس الكوري الأول "لي سُنغ مان" في عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، وعمل فيه اثنا عشر رئيسا حتى الآن. ويضم مقر الرئاسة القديم عددا من المباني بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومسكن الرئيس، وقاعة "سانغ تشون جيه 상춘재"، ودار الضيافة.

ويوجد في المبنى الرئيسي مكتب كان يعمل فيه الرؤساء، ومكتب "سيجونغ" الذي كان يستضيف اجتماعات مجلس الوزراء. ولا يمكن الدخول إلى المبنى حاليا لأسباب أمنية إلا أنه يمكن التمتع برؤية جماله كمبنى كوري تقليدي من الخارج. ويمكن الوصول من المبنى إلى منزل الرئيس مشيا على الأقدام لمدة خمس دقائق، وقد كان الرؤساء السابقون ينامون ويتناولون الطعام فيه. وتوجد لوحة معلقة على بابه الرئيسي مكتوب عليها عبارة "إين سو مون 인수문" التي تعني أن الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من هذا الباب يتمتعون بطول العمر. كما كانت قاعة "سانغ تشون جيه" التي تعني "مساحة يستمر فيها الربيع دائما"، تقدم جمال البيوت الكورية التقليدية إلى الضيوف الأجانب. وفي مقر الرئاسة توجد حديقة "نوك جي وان 녹지원" التي كان الأطفال يلعبون فيها في عيد الطفولة سنويا، وتوجد فيها شجرة صنوبر يتجاوز عمرها مائة وخمسين عاما. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح طريق التسلق الذي يبدأ من داخل مقر الرئاسة إلى جبل "بوك هان" لأول مرة.

يذكر أن التجول في مقر الرئاسة يستغرق حوالي ساعتين ويمكن فيه التقاط صور فوتوغرافية تذكارية. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المناطق الداخلية هناك أمام الجمهور خلال الأيام القليلة القادمة.