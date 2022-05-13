(13) 딱 걸렸어

مريم الشحي: شغفي هو تنظيم الفاعليات
2022-05-13
#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2022-05-13
이재환: 야 우리가 그렇게 쉽게 무너질 것 같아?
هل تعتقد أننا سننهزم بهذه السهولة؟
너 딱 걸렸어.
لقد أُمسك بك.
이재준: 재환아 그래서 니가 죽는 거야. 멍청해서.
لهذا سوف تموت يا جيه هوان... لأنك غبي.
이재환: 뭐?
ماذا؟
شرح التعبير
يتكون التعبير من جزئين:
الأول،딱 : بمعنى بالضبط
الثاني، الفعل 걸리다 : الإمساك بشخص أثناء فعل شيء ما
ويستخدم التعبير عندما يكون هناك شخص يريد إخفاء أمر ما أو ارتكب شيئا سيئا وتم الإمساك به من قبل المتحدث وكلمة "딱 " هنا تأتي بمعنى "확실하게 바로 제대로 "
أما الفعل 걸리다 له عدة معان ولكنه هنا يعني الإمساك بشخص ما وهو يرتكب فعلا سيئا أو الكشف عن حقيقة يرغب في إخفائها...
مثال:
수업 시간에 졸다가 선생님께 걸려서 벌을 받았어
يعني كنت نائما خلال الدرس، وأمسك بي المعلم وعاقبني.
شرح الأمثلة
① 가: 어, 교통경찰이 우리 쪽으로 오는데.
ا.يا إلهي شرطة المرور تتبعنا.
나: 야, 너 딱 걸렸어. 좀 전에 빨간불에 좌회전했잖아.
ب.أنت. لقد تم الإمساك بك... قبل قليل قدت السيارة يسارا والإشارة حمراء.
② 가: 지금 너희들끼리만 술 마시고 있는 거야?
ا. هل تشربون سويا وحسب...
나: 아, 딱 걸렸네. 미안.
ب.لقد أُمسك بنا. نعتذر.
2022-05-13
2022-05-13
2022-05-13
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