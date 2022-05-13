(13) 딱 걸렸어

이재환: 야 우리가 그렇게 쉽게 무너질 것 같아?

هل تعتقد أننا سننهزم بهذه السهولة؟

너 딱 걸렸어.

لقد أُمسك بك.

이재준: 재환아 그래서 니가 죽는 거야. 멍청해서.

لهذا سوف تموت يا جيه هوان... لأنك غبي.

이재환: 뭐?

ماذا؟





شرح التعبير

يتكون التعبير من جزئين:

الأول،딱 : بمعنى بالضبط

الثاني، الفعل 걸리다 : الإمساك بشخص أثناء فعل شيء ما

ويستخدم التعبير عندما يكون هناك شخص يريد إخفاء أمر ما أو ارتكب شيئا سيئا وتم الإمساك به من قبل المتحدث وكلمة "딱 " هنا تأتي بمعنى "확실하게 바로 제대로 "

أما الفعل 걸리다 له عدة معان ولكنه هنا يعني الإمساك بشخص ما وهو يرتكب فعلا سيئا أو الكشف عن حقيقة يرغب في إخفائها...

مثال:

수업 시간에 졸다가 선생님께 걸려서 벌을 받았어

يعني كنت نائما خلال الدرس، وأمسك بي المعلم وعاقبني.





شرح الأمثلة

① 가: 어, 교통경찰이 우리 쪽으로 오는데.

ا.يا إلهي شرطة المرور تتبعنا.

나: 야, 너 딱 걸렸어. 좀 전에 빨간불에 좌회전했잖아.

ب.أنت. لقد تم الإمساك بك... قبل قليل قدت السيارة يسارا والإشارة حمراء.





② 가: 지금 너희들끼리만 술 마시고 있는 거야?

ا. هل تشربون سويا وحسب...

나: 아, 딱 걸렸네. 미안.

ب.لقد أُمسك بنا. نعتذر.



