مريم الشحي: شغفي هو تنظيم الفاعليات

سيدة الأعمال "مريم محمد الشحي" من دولة الإمارات العربية المتحدة تزور كوريا حاليا، وتقول إن شركتها متخصصة في تنظيم الأحداث والفاعليات في الإمارات، بما في ذلك الأحداث والفاعليات الكورية، مثل استضافة ممثلين ومطربين كوريين.

وتقول إنها حجزت تذكرة سفر إلى كوريا فور فتح الأبواب للسفر الجوي، متوقعة عودة الحياة الطبيعية بعد انحسار جائحة كورونا تدريجيا. كما تتحدث عن تضرر شركات تنظيم الفاعليات والسفر والسياحة وغيرها بسبب جائحة كورونا، بما في ذلك شركتها.

وتتحدث مريم أيضا عن حبها للطعام الكوري، خاصة البيبمباب، وأيضا قيامها بصنع الكيمتشي بنفسها، كما تتحدث عن افتتاح الكثير من المطاعم الكورية في الإمارات مؤخرا حيث يلقى الطعام الكوري حسب رأيها رواجا عالميا.









وتنصح سيدة الأعمال الإماراتية الشباب الكوريين باقتحام مجالات الترفيه والفن والثقافة والمأكولات في الإمارات، بينما ترشح لزوار كوريا الذهاب إلى برج "نام سان" ومنطقة "إين سا دونغ" ومنطقة "هونغ ديه".

وتقول أيضا إنه في الإمارات توجد مساواة بين الرجال والنساء في مجال الأعمال، حيث يواجهون جميعا تحديات مشتركة، وتؤكد أن شغفها هو تنظيم الفاعليات رغم صعوبته، ومن ثم قررت أن تنشيء شركة في هذا المجال. وتعبر مريم عن تطلعها لإقامة مهرجان متكامل حول الثقافة الكورية في الإمارات في المستقبل.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



