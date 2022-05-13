الرئيس الكوري الجديد يلتقي بالوفود العربية المشاركة في حفل تنصيبه

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شهدت كوريا الجنوبية تسجيل صفحة جديدة في تاريخها بتنصيب الرئيس "يون صوك يول".

وأقيم حفل تنصيب الرئيس "يون" يوم الثلاثاء الماضي في ساحة البرلمان بحضور 41 ألفا من قادة مختلف الدول والقادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين والمواطنين العاديين.

وأدى "يون" اليمين الدستورية رئيسا لكوريا الجنوبية لولاية مدتها خمس سنوات.

وبعد انتهاء حفل التنصيب، توجه الرئيس "يون" إلى المكتب الرئاسي الجديد في منطقة "يونغ سان"، حيث بدأ أعماله رسميا.

وأجرى لقاءات مع المبعوثين الأجانب، بمن فيهم رئيس الوفد الإماراتي "خلدون خليفة المبارك" رئيس جهاز الشؤون التنفيذية التابع لحكومة أبوظبي، ورئيس الوفد السعودي "ياسر بن عثمان الرُمَيّان" محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة آرامكو السعودية، ورئيس الوفد القطري الشيخ "عبد الله بن سعود آل ثاني" محافظ مصرف قطر المركزي السابق.

وخلال اللقاء مع "خلدون خليفة المبارك"، وصف الرئيس "يون" العلاقات القائمة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة بأنها مهمة للغاية.

ونقل "خلدون خليفة المبارك" للرئيس "يون" التهاني الحارة من صاحب السمو الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

واتفق الجانبان على ضرورة توسيع التعاون المشترك بين سيول وأبوظبي في مجالات الطاقة النووية والدفاع ومواد الطاقة وقطاعات النمو المستقبلية.

وفي لقائه مع رئيس الوفد السعودي "ياسر بن عثمان الرميان"، أعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن تكون زيارة الرميان لكوريا نقطة تحول مهمة لتعزيز التعاون بين سيول والرياض.

من جهة ثانية، بعث الرئيس "يون" ببرقية شكر لجلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" عاهل البحرين ردا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة تنصيبه.