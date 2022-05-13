جامعة بوليتيك الكورية تقيم مسابقة لمقاومة القرصنة الإلكترونية في دبي

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من المقرر إقامة مسابقة لمقاومة القرصنة الإلكترونية في دبي في شهر نوفمبر القادم بتنظيم مشترك بين وزارة العمل الكورية وجامعة "بوليتيك" الكورية.

وقالت جامعة "بوليتيك" يوم الاثنين الماضي إنها وقعت يوم الخامس من مايو اتفاقية عمل مع ديوان حاكم دبي بشأن التعاون في إقامة الدورة الخامسة من المسابقة في دبي بحضور عدد من المسؤولين في الجامعة الكورية وديوان حاكم دبي.

وتقضي الاتفاقية بأن تقوم الجامعة الكورية وديوان حاكم دبي بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة لتعمل على تنظيم تصفيات للمسابقة بدءا من شهر يوليو ولمدة شهرين بطريقة افتراضية على الإنترنت، ونهائياتها في شهر نوفمبر القادم، في دبي.

وسوف تكون المسابقة مفتوحة أمام كل طلاب المدارس الثانوية والجامعات بغض النظر عن جنسياتهم، وستعقد اللجنة التحضيرية جلسة شرح حول التفاصيل المتعلقة بالمسابقة يوم العشرين من يونيو في جامعة "بوليتيك" الكورية.

ويمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة التسجيل بدءا من يوم السابع والعشرين من يونيو.

وسوف يتم من خلال التصفيات اختيار 6 فرق مؤهلة لنهائيات المسابقة في دبي للمنافسة على الفوز بالجائزة النقدية الأولى التي تبلغ قيمتها 44 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 35 ألف دولار.

وسوف يكون ديوان حاكم دبي هو الجهة الممولة للجائزة، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة والأكل والسياحة لجميع المشاركين في نهائيات المسابقة.

وقالت الجامعة الكورية إن ديوان حاكم دبي أعرب عن استعداده لتقديم جوائز تشمل تذاكر لحفل افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة ومبارياتها النهائية لجميع المتسابقين.

وتبين أن ديوان حاكم دبي يهدف من وراء تقديم مثل هذا الدعم الكامل لمسابقة مقاومة القرصنة الإلكترونية إلى جذب الشباب الكوريين ذوي المواهب العالية إلى الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية التي تعد الأعلى على مستوى العالم.

وقال "محمد بن شيخ" المسؤول في ديوان حاكم دبي إن المسابقة القادمة ستكون نقطة تحول لتعزيز التبادل التقني بين كوريا الجنوبية وإمارة دبي، معربا عن استعداده لتقديم الدعم الكافي لإنجاح المسابقة.

وبدوره، أعرب رئيس جامعة "بوليتيك" الكورية "يوه سانغ تيه" عن أمله في أن يكون التعاون المشترك في تنظيم المسابقة فرصة لتنشيط صناعة المعلومات والاتصالات وسوقها في كوريا الجنوبية وإمارة دبي.

الجدير بالذكر أن الجامعة الكورية تقوم بتنظيم مسابقة مقاومة القرصنة الإلكترونية منذ عام 2018، وأن الإمارات العربية المتحدة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات مختلفة بهدف تنمية صناعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتكون صناعات رئيسية لدى الإمارات في المستقبل.