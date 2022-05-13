كوريا الجنوبية تدعم المدارس الحكومية الأردنية في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات

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تم يوم الأربعاء الماضي في عَمّان توقيع مذكرة تفاهم لدعم عدد من المدارس الحكومية الأردنية في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات، بين "سوه غون بيه" نائب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الكورية "كيبكو"، والدكتور "وجيه عويس" وزير التربية والتعليم الأردني.

وخلال توقيع المذكرة، أكد "عويس" حرص الوزارة الأردنية على استثمار مختلف السبل لتوفير البيئة التعليمية الملائمة في المدارس، مشيرا إلى أهمية تفعيل الشركات لدعم خططها في هذا المجال.

وأعرب عن شكره لشركة "كيبكو" لدعمها الوزارة في برامجها التطويرية، موضحا أن الحكومة الكورية تساهم في دعم برامج تعليمية عديدة في الأردن، خاصة التعليم الإلكتروني والمهني.

وبدوره، أعرب المسؤول الكوري "سوه" عن سعادته بالمشاركة من خلال هذه المشروعات في دعم المجتمعات المحلية في أماكن وجود الشركات انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية التي تعتبر من أولويات اهتماماتها، مؤكدا الاستمرار في دعم المجتمعات المحلية مستقبلا.

وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة ببناء علاقة من التعاون بين سيول وعمان لتطوير معامل تكنولوجيا التعليم في المدارس الحكومية في الأردن، من خلال إنشاء برنامج دعم تكنولوجيا التعليم الذي ستنفذه شركة القطرانة للطاقة الكهربائية، وعمان آسيا للطاقة الكهربائية، والفجيج لطاقة الرياح.

وسيتم لاحقا توقيع اتفاقيات لتنفيذ ثلاثة مشروعات، أولها في منطقة القطرانة والثاني في الزرقاء وإرْبَد، والثالث في الحسينية والقادسية في محافظة مَعَان بالتنسيق بين الجانبين الكوري والأردني.

كما سيتم بموجب مذكرة التفاهم تحديد نطاق تنفيذ مشروع برنامج المدارس الحكومية الذكية على شكل تبرع بأجهزة كمبيوتر لمختبرات تكنولوجيا المعلومات في المدارس الحكومية ذات الصلة، وبرنامج التعلم الإلكتروني والبرمجيات اللازمة لتقنيات التعليم، والمشاركة مع الشركة في الدروس المستفادة والخبرات في المدارس الحكومية في كوريا الجنوبية والمدارس الذكية الأخرى وفقا لما سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.