الحكومة المصرية تصدق على اتفاقية تعاون مع كوريا لتحسين البنية التحتية للسكك الحديدية

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صدّق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية تمويل بين الهيئة العامة المصرية للسكك الحديدية وبنك التصدير والاستيراد الكوري بقيمة 54.5 مليون دولار.

وتقضي الاتفاقية بتمويل المشروع المتفق عليه لتحديث أنظمة الإشارات في خط السكك الحديدية الذي يربط بين الأقصر والسد العالي ويصل طوله إلى 224 كيلومترا.

وتعتبر الحكومة المصرية تطوير منظومة السكك الحديدية أولوية قومية بخطط استثمار ممتدة حتى عام 2024.

وتتضمن خطط التطوير توفير عربات جديدة للركاب وقاطرات، وفحص القطارات القديمة، وتطوير أنظمة إرسال الإشارات، وإضافة خطوط جديدة، وتطوير محطات القطارات ومفارق الطرق، وتأسيس أبراج مراقبة وتركيب كاميرات فحص.

وقد صرح وزير المواصلات المصري "كامل الوزير" خلال اجتماعه مع السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين اوك" في شهر يونيو من العام الماضي، بأن الوزارة تسعى إلى تعاون أقوى بين القاهرة وسيول في دعم العديد من المشروعات الموجهة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المواصلات والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف "كامل الوزير" أنه يسعى إلى تسريع المشاورات مع الحكومة الكورية لتوفير الدعم المالي المطلوب لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الخط بين الأقصر والسد العالي.

وخلال زيارة الرئيس الكوري السابق "مون جيه إين" لمصر في شهر يناير الماضي، قام وزير الخارجية الكوري ووزيرة التعاون الدولي المصرية بالتوقيع على الترتيبات المتفق عليها للحصول على قرض من الصندوق الكوري للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع تطوير خط الأقصر – السد العالي.

وفي ضوء نجاح العديد من الشركات الكورية في تنفيذ عدة مشروعات تعاون بتكنولوجيا رائدة، منها مشروع مدفعية "كيه – 9" هاوتزر ذاتية الدفع، ومشروع مترو القاهرة، والمشاركة في مشروع تطوير خط سكك حديد الأقصر – نَجَع حَمّادي، يُتوقع أن تقوّي المشاركة الكورية من إمكانيات وسلامة منظومة السكك الحديدية في مصر من خلال الدعم المادي للمشروع.

ويتضمن هذا الدعم استبدال نظام السكك الحديدية التقليدي بأحدث النظم الإلكترونية.