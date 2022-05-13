تعهدات الرئيس الجديد بإنشاء هيئة لشؤون الكوريين في الخارج

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جدد الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول" تعهداته بإنشاء هيئة تكون مسؤولة عن شؤون الكوريين المقيمين في الخارج، وذلك في أثناء لقائه يوم الأربعاء الماضي مع مجموعة من الكوريين المقيمين في الخارج الذين شاركوا في مراسم تنصيبه.

وكان الرئيس "يون" قد وعد بإنشاء تلك الهيئة ضمن تعهداته الانتخابية ذات الصلة بالمجالات الدبلوماسية والأمنية، ولكن لم يُدرج هذا الوعد ضمن قائمة السياسات الرئيسية للحكومة الجديدة، والتي تم الكشف عنها يوم الثالث من مايو الجاري، مما أثار قلق وغضب الكوريين المقيمين في الخارج.

وخلال لقائه مع 1100 من الكوريين المقيمين في الخارج المدعوين للمشاركة في مراسم التنصيب، أكد الرئيس "يون" أنه سيبني مجتمعا كوريا على مستوى العالم تتمتع فيه كوريا الجنوبية والكوريون المقيمون في الخارج بالنمو معا، وأنه لتحقيق هذا الغرض سيقوم بتنفيذ سياسات تستهدف تعزيز حقوق ومصالح الكوريين المقيمين في الخارج.

وأضاف أنه سيقوم بإنشاء هيئة تعمل على تقديم خدمات مختلفة، بما في ذلك الخدمات الإدارية، وتعزيز شبكة الكوريين في الخارج.

يذكر أن السياسات المتعلقة بشؤون الكوريين المقيمين في الخارج موزعة حاليا على مختلف الوزارات، بما في ذلك وزارات الخارجية والعدل والتعليم والثقافة والصحة والتوحيد الوطني، إلى جانب هيئة القوى العاملة العسكرية، وهو ما يعّصب على الكوريين المقيمين في الخارج معرفة الجهة الحكومية التي يمكنها تقديم خدمات إدارية تلبي احتياجاتهم.

ويعد إنشاء هيئة خاصة بشؤون الكوريين المقيمين في الخارج أكثر السياسات التي يتطلع إليها الكوريون في الخارج، لأن تلك الهيئة ستكون أفضل وسيلة لحل صعوباتهم.

ويبلغ عدد الكوريين المقيمين في الخارج، سواء كانوا يحملون الجنسية الكورية أو جنسيات أجنبية، 7 ملايين و325 ألفا حسب إحصاءات عام 2021، منهم مليونان و633 في الولايات المتحدة، ومليونان و350 ألفا في الصين، و818 ألفا في اليابان، و680 ألفا في الدول الأوربية، و500 ألف في دول جنوب آسيا والمحيط الهادئ.