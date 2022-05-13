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فيكتون تصدر ألبوما جديدا في يونيو

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-16

من أغانى القمة


ستعود فرقة "فيكتون" الشبابية بإصدار ألبوم جديد له في شهر يونيو القادم بعد 4 أشهر من الكشف عن ألبومها المنفرد الثالث بعنوان "كرنوغراف" في شهر يناير الماضي.  وكانت فرقة "فيكتون" قد ظهرت لأول مرة في الساحة الغنائية بأعضائها السبعة في عام 2016.

وقد فازت الفرقة بالمرتبة الأولى في برنامج تلفزيوني موسيقي في عام 2019، بعد أن كشفت عن أغنيات ناجحة، منها "أنا بخير" في عام 2016، و"وقت للحزن" في عام 2018.

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