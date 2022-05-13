المطرب كانغ دانيال يعود في مايو

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2022-05-13
#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-16
سيعود المطرب "كانغ دانيال" يوم الرابع والعشرين من مايو. ونشرت وكالة "كونيكت" الترفيهية مقطع فيديو ترويجي لعودة المطرب "كانغ" على موقعها للتواصل الاجتماعي. ويعطي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 90 ثانية أجواء غامضة تحيط بالمطرب وبحثه عن قصة.
وقد بدأ المطرب "كانغ" في ممارسة نشاطه الغنائي كعضو في فرقة "وانا وان" في عام 2017، وظهر لأول مرة كمطرب منفرد في عام 2019 بعد تفكيك الفرقة في نفس العام.
2022-05-13
2022-05-13
2022-05-13
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