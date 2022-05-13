هيو يون عضوة فرقة عصر البنات تصدر أول ألبوم منفرد

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كشفت المطربة "هيو يون" عضوة فرقة "عصر البنات" عن ألبومها المنفرد الأول يوم السادس عشر من مايو. ويضم الألبوم الذي يحمل عنوان "ديب" 7 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية "ديب".

وقد بدأت "هيو يون" ممارسة نشاطها الغنائي كعضوة في فرقة "عصر البنات" في عام 2007.