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هيو يون عضوة فرقة عصر البنات تصدر أول ألبوم منفرد

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-16

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

كشفت المطربة "هيو يون" عضوة فرقة "عصر البنات" عن ألبومها المنفرد الأول يوم السادس عشر من مايو. ويضم الألبوم الذي يحمل عنوان "ديب" 7 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية "ديب".

وقد بدأت "هيو يون" ممارسة نشاطها الغنائي كعضوة في فرقة "عصر البنات" في عام 2007.

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