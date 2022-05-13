غولدن تشايلد تبدأ جولة في الولايات المتحدة في يونيو





قالت وكالة "ووليم" الترفيهية إن فرقة "غولدن تشايلد" ستقيم حفلات غنائية في 10 مدن أمريكية خلال الفترة من الرابع والعشرين من يونيو وحتى الحادي عشر من يوليو القادم، ضمن جولتها الغنائية الأولى في الولايات المتحدة.

وقد كشفت الفرقة عن ألبومها باللغة اليابانية بعنوان "راتا- تات- تات" يوم الحادي عشر من مايو.

وبدأت الفرقة التي تتكون من 10 عضوات، في ممارسة نشاطها الغنائي في عام 2017، وهي ثاني فرقة تعمل تحت إدارة وكالة "ووليم" الترفيهية المسؤولة عن فرقتي "إنفينيت" و"لوفليز".