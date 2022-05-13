كوسميك غيرلز تقيم حفلا غنائيا منفردا في يونيو





ستقيم فرقة "كوسميك غيرلز" النسائية حفلا غنائيا يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر يونيو القادم في سيول تحت عنوان "واندر لاند". وسوف يكون هذا الحفل الأول من نوعه في كوريا في أكثر من 3 سنوات.

وقد ظهرت فرقة "كوسميك غيرلز" المكونة من 13 عضوة ذات جنسيات مختلفة، لأول مرة في الساحة الغنائية عام 2016.