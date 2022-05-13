جي أيدل تقوم بأول جولة عالمية في يونيو بدءا من سيول





أعلنت وكالة "كيوب" أن فرقة "جي أيدل" النسائية ستقوم بجولة عالمية تشمل 16 مدينة بدءا من حفلها الذي سيقام يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يونيو.

ومن بين المدن التي ستقيم فيها الفرقة حفلات غنائية: لوس أنجلس، وسان فرانسيسكو، وسياتل، ودلاس، وهيوستن، وشيكاغو، ونيويورك، وأتلانتا، وسان دييغو، ومكسيكو سيتي، ومونتيري، وجاكارتا، ومانيلا، وطوكيو، وسنغافوره.