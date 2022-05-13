بي تي إس تفوز بثلاث جوائز في بيلبورد

ⓒ Big Hit Music

فازت فرقة "بي تي إس" بثلاث جوائز ضمن جوائز "بيلبورد" الموسيقية لهذا العام، منها جائزة أفضل ثنائي أو مجموعة، وجائزة أفضل فنان في مبيعات الأغاني، وجائزة الأغنية الأكثر مبيعا.

وتم تحديد المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز هذا العام من خلال أدائهم في جداول بيلبورد الموسيقية في الفترة بين 10 أبريل 2021 و26 مارس 2022.

وفي العام الماضي، حصدت فرقة "بي تي إس" أربع جوائز، بما في ذلك "الأغنية الأكثر مبيعا".

وقد فازت الفرقة بجائزة "الفنان الاجتماعي" للعام الخامس على التوالي منذ عام 2017.