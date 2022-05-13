آراء متباينة إزاء تزايد الشباب المحاورين في مقابلات التوظيف

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يجذب تجار التجزئة المحليين الانتباه هذه الأيام لإدخالهم أساليب توظيف جديدة. وفي الآونة الأخيرة، تغيّرت ثقافة المقابلات والتوظيف كثيرا. على سبيل المثال في بعض الشركات، ظهر موظفو جيل MZ الشباب كمحاورين في أثناء المقابلات. في هذا الصدد، وُجد أن 8 من كل 10 باحثين عن عمل من جيل MZ أظهروا رد فعل إيجابيا لظهور المحاورين الشباب. ووفقا لاستطلاع للرأي أجراه موقع بوابة التوظيف "جاب كوريا" على 644 باحثا عن عمل حول ظُهور المحاورين الشباب من جيل MZ، أجاب 87.4% من المشاركين في الاستطلاع بأنه أمر "إيجابي" بينما أجاب 12.6% فقط بأنه "سلبي". وبالنسبة لأسباب تفكيرهم بشكل إيجابي حول المحاورين الشباب، قالوا "لأنه من المحتمل أن يتم تقييمهم من وجهات نظر مختلفة" بأعلى معدل استجابة بنسبة 58.1%، ويليه "لأن الجيل MZ يمكنه فهم جيل MZ بشكل أفضل" في المرتبة الثانية بنسبة 41.6%.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك إجابات أخرى مثل "لأنني أعتقد أن طريقة المقابلات الحالية تحتاج إلى تغيير"، و"لأنني أشعر بتأثير جيل "MZ و"أعتقد أنني سأكون قادرا على إجراء المقابلة بمزيد من الثقة". أما عن أسباب تفكيرهم السلبي حول المحاورين من جيل MZ، فكانت الإجابة الأكثر شيوعا هي "أن معايير التقييم ستكون غامضة بسبب نقص الخبرة". وعلاوة على ذلك، في الآونة الأخيرة، يتزايد عدد الحالات التي لا يظهر فيها موظفو الجيل MZ فقط كمحاورين في عملية التوظيف للموظفين الجدد، ولكن أيضا يتولون مسؤولية المشروعات الداخلية الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، في صناعة البيع بالتجزئة، حيث تتغير الاتجاهات بسرعة، يتم منحهم الحق في اتخاذ قرارات عملية تتجاوز مجرد الرجوع إلى آراء الموظفين الشباب. نظرا لأن جيل MZ يقود ثقافة الاستهلاك الجديدة، فقد احدث العديد من التغييرات في المشهد الصناعي، مما سيغير ثقافة الشركات في المستقبل.