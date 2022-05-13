تراجع رغبة الشباب في وظائف الخدمة المدنية

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منذ عامين أو ثلاثة أعوام فقط، كان هناك الكثير من عناوين المقالات التي ألمحت إلى جنون امتحانات الخدمة المدنية. ومع ذلك، يُقال إن شعبية موظفي الخدمة المدنية من الدرجة التاسعة بين الشباب قد تراجعت بشكل حاد هذه الأيام. فوفقا لدراسة حديثة أجرتها وزارة الموارد البشرية والابتكار، كان معدل المنافسة لامتحان التوظيف للدرجة التاسعة في الخدمة المدنية في عام 2022 هو 29.2 إلى 1، حيث انخفضت نسبة المنافسة، التي كانت قريبة من 100 إلى 1 في عام 2011، لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات. وقد ظل معدل المنافسة لموظفي الخدمة المدنية من الدرجة التاسعة في اتجاه تنازلي خلال السنوات الخمس الماضية.

كما تنعكس هذه الشعبية المتضائلة لموظفي الخدمة المدنية بشكل جيد في استطلاع حديث أجرته شركة "ديو Duo" لمعلومات الزواج. وحسب هذا الاستطلاع، اتضح أن "الموظف المكتبي" يحتل المرتبة الأولى بنسبة 40.8% بصفته الوظيفة المثالية للزوجة، متغلبا على "المسؤول الحكومي" بنسبة 40.2%. وتقليديا، كان يُنظر إلى الموظفات في الخدمة المدنية على أنهن ذوات المهنة الأكثر تفضيلا لدى الرجال الذين يستعدون للزواج. ولكن الآن، يُطلب من النساء أيضا الحصول على وظائف ذات دخل مرتفع، حتى لو كان الاستقرار أقل قليلا، مثل الوظائف المكتبية في الشركات الكبيرة. وبالنظر الى سبب التغيير في وجهات نظر جيل الشباب في كوريا فيما يتعلق بمهنة "الموظف الحكومي". بشكل عام، في حالة الموظفات في الخدمة المدنية، يمكنهن استخدام نظام الإجازة الأبوية بسهولة نسبية، لذا فهي مناسبة لإنجاب الأطفال وتربيتهم. ومع ذلك، مع زيادة عدد الشباب الراغبين في أن يصبحوا "دينك DINK"، أي أزواج ذوو دخل مزدوج بدون أطفال، بدأ الرجال يفضلون النساء ذوات الدخل المرتفع كزوجات مثاليات. وفي غضون ذلك، تحدث تغييرات أيضا بين موظفي الخدمة المدنية الحاليين. ففي الماضي، كان جميع موظفي الخدمة المدنية تقريبا يعملون دون تغيير وظائفهم حتى تقاعدهم. ولكن في هذه الأيام، حتى بين موظفي الخدمة المدنية الجدد الذين اجتازوا امتحانات صعبة، هناك تحركات للاستقالة أحيانا. ويبدو واضحا أن الثقافة التنظيمية المحافظة تُحبط معنويات موظفي الخدمة المدنية من الشباب الذين يُطلق عليهم جيل MZ.

وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للذين بدؤوا حياتهم المهنية في الخدمة المدنية منذ عام 2016، يبدو أن الحافز لمواصلة الخدمة العامة لفترة طويلة يتلاشى لأن مستوى الرواتب التقاعدية يشبه مستوى المعاش الوطني العام بسبب إصلاح نظام معاشات موظفي الخدمة المدنية.

في الواقع، اتضح في استطلاع نشرته هيئة الإحصاءات في العام الماضي أن "الشركات الكبيرة" هي المكان الأول المستهدف للعمل بالنسبة للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاما. وكانت تلك هي المرة الأولى منذ 15 عاما، أي منذ عام 2006، التي لا يرد فيها موظفو الخدمة المدنية في المركز الأول في هذا المسح. مما يُشير الى أن شعبية المسؤولين الحكوميين بين جيل الشباب الذين يقدرون العلاقات الأفقية لا تحظى بالتأكيد بنفس الشعبية التي كانت عليها من قبل.