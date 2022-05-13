الحكومة الكورية تعرب عن القلق العميق بشأن مقتل مراسلة الجزيرة

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أعربت الحكومة الكورية يوم الثاني عشر من هذا الشهر عن القلق العميق بشأن مقتل مراسلة قناة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة" بالرصاص في الضفة الغربية.

وقالت في تعليق للمتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" إنها تعرب عن أعمق التعازي لأسرة الضحية.

كما دعت إلى بدء تحقيق شامل وشفاف في القضية، مؤكدة على موقفها الثابت بأن الاعتداءات على الصحفيين لا يمكن تبريرها بأي سبب من الأسباب.

تجدر الإشارة إلى أن المراسلة "شيرين" قتلت يوم الحادي عشر من هذا الشهر في اثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبالمناسبة تقدم القسم العربي بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الزميلة شيرين، ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه المأساة مرة أخرى في المستقبل إن شاء الله.