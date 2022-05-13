



صرحت بلدية "وون جو" يوم الأربعاء الماضي بأنها تقوم بتجنيد مجموعة من المواطنين الراغبين في المشاركة في برنامج "قراءة الأدب العربي والإسلامي" الذي تنظمه ضمن مشروع المدن الأدبية الابتكارية لمنظمة اليونسكو الدولية.

وكانت البلدية قد نظمت برنامج "قراءة الأدب الإفريقي" العام الماضي لتلقى رضاء كبيرا من المشاركين فيه. وتستهدف هذا العام تعزيز تفاهم وتعاطف المواطنين مع الأدب العربي والإسلامي الذي لم يتم إلقاء الضوء عليه في البلاد على نطاق واسع.

ومن المتوقع أن ينطلق البرنامج في الثالث والعشرين من شهر يونيو القادم ويستمر حتى شهر ديسمبر في مقهى للكتب أو عبر منصة "زوم" مرة واحدة في كل شهر.

نبيلة: ومن المقرر أن يتم في مختلف حلقات البرنامج قراءة عدد من الروايات العربية البارزة التي تم ترجمتها إلى الكورية بما في ذلك "فرانكشتاين في بغداد" للكاتب العراقي "أحمد سعداوي"، و"ميرامار" للأديب المصري "نجيب محفوظ"، و"العربة الذهبية تذهب الى السماء للكاتبة المصرية "سلوى بكر".

ومن المتوقع أن تجري الحلقات بطريقة تشاركية مباشرة مثل قراءة الأعمال وتبادل الآراء حول المشاهد والجمل المثيرة للإعجاب ومناقشة الموضوعات وغيرها.

وبهذه المناسبة قالت "بارك ميونغ اوك " مديرة قسم الثقافة والفن في البلدية إنها وضعت خطة البرنامج من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين لقراءة الأعمال الأدبية غير الغربية التي كان من الصعب قراءتها مقارنة بالأدب الإنغليزي الأمريكي.