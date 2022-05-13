إبرام مذكرة كورية مصرية للتبادلات العلمية

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قالت جامعة الثقافة الكورية التقليدية إنها أبرمت مذكرة للتفاهم مع جامعة الأقصر المصرية من أجل تعزيز التبادلات العلمية والبشرية في مجال التراث الثقافي في نهاية شهر أبريل الماضي.

الجدير بالذكر أن الجامعة الكورية كانت هيئة التراث الثقافي الكورية قد أسستها في عام ألفين بغية تنمية المواهب العملية في مجال الثقافة التقليدية والممتلكات الثقافية لتكون الجامعة الوحيدة المتخصصة في التراث الثقافي في البلاد.

ووفقا للمذكرة، تخطط الجامعتان الكورية والمصرية لتعزيز التعاون في مجال التراث الثقافي بما في ذلك إجراء التبادلات البشرية من طاقم التدريس والطلاب، والتبادلات العلمية والبحثية وتنظيم الندوات الدولية وورش العمل ومناهج التعليم المشتركة.

يذكر أن الجامعة المصرية مكونة من ست كليات، بما في ذلك كليات الآثار والفنون الجميلة والألسن وتعمل بنشاط على التبادلات الدولية مع العديد من الدول مثل إيطاليا والصين تركيزا على مجالي علم الإنسانيات والفنون إلى جانب تعليم وبحث حفظ واستعادة المواد الثقافية والآثار وقيمتها الفنية.

وقال مسؤول في الجامعة الكورية إن الطرفين يتطلعان من خلال إبرام المذكرة إلى إحراز نتائج ملموسة بما في ذلك التعاون في مجالات علم الآثار والحفظ والاستعادة ورقمنة الآثار الثقافية باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات المتقدمة.