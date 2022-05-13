تنظيم حدث ترويجي للسياحة الكورية في السعودية

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أقامت مؤسسة السياحة الكورية حدثا ترويجيا للسياحة الكورية في العاصمة السعودية "الرياض" يوم الأحد الماضي وفي مدينة جدة السعودية يوم الاثنين الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الستين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الحدث المقام تحت شعار "السفر إلى كوريا يبدأ مرة أخرى" يمثل أول حدث ترويجي كبير يقام في دول الشرق الأوسط منذ انتشار جائحة كورونا.

وفي الحدث الذي نظمته في الرياض اتفقت على تعزيز التعاون المتبادل مع الخطوط الجوية السعودية بهدف تشغيل رحلة مباشرة بين مدينة إنتشون الكورية والرياض في هذا العام.

أما في حدث جدة فقد ناقشت مع وكالات السفر المحلية تطوير منتجات جديدة للسياحة الكورية والتخطيط لحملة لجذب الزوار. كما وقعت اتفاقيات عمل مع ثماني وكالات سفر سعودية من أجل توفير رحلات تعريفية.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المؤسسة الكورية على تعزيز الترويج للسياحة الكورية في المملكة من خلال المشاركة في معرض الرياض الدولي للسياحة الذي سيقام خلال يومي الثاني والعشرين والرابع والعشرين من هذا الشهر.