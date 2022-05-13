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أعلن منتجع ليغو لاند كوريا وشركة "دي إي آي " لخدمات وحلول التصوير التي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرا لها، أنهما دخلا في تحالف متعدد السنوات، مما يجعل شركة دي إي آي الراعي الرسمي لخدمات التصوير.

وطبقا لتلك الاتفاقية بين الطرفين، ستصبح دي إي آي المقدم الحصري لخدمات التصوير في مدينة ليغو لاند كوريا بحيث تعمل الشركة على التقاط أروع الصور للضيوف مع أسرهم وأصدقائهم.

وتعتبر مدينة ليغو لاند كوريا، التي تقع على مساحة ثمانية وعشرين ألف متر مربع في مدينة تشون تشن، أول ليغو لاند تقام على جزيرة وتقدم أكثر من أربعين لعبة ووسيلة للترفيه، بالإضافة إلى فندق ليغو لاند الذي يحتوي على مائة وأربع وخمسين غرفة.

وهي تُعد أول منتزه عالمي يقام في كوريا، ومدينة ليغو لاند العاشرة التي تؤسس حول العالم. وستقوم شركة دي إي آي بنشر مصوريها المحترفين في مختلف أرجاء المنتزه لضمان أن كل اللحظات والألعاب تظل في ذاكرة الضيوف والزوار للأبد.

وقامت الشركة بتركيب كاميرات ذات مستشعرات مرتفعة السرعة في مختلف الألعاب لالتقاط اللحظات الممتعة التي يمر بها الزوار في ألعاب مثال قطار دراغون الدوار أو هزيمة الشرير الأكبر العظيم في لعبة نينجاغو.