(1) 얼마나 좋아

정의식: 국립특수대학이라, 학비 지원, 기숙사지원,

إنها جامعة حكومية متخصصة، تقدم دعم لمصاريف الدراسة ومصاريف المدينة الجامعية،

이것저것 지원도 많고.

والعديد من أنواع الدعم.

졸업하면 곧바로 경찰 간부도 되는 건데. 얼마나 좋아.

ستصبح ضابطا في الشرطة بمجرد تخرجك. كم هذا رائع؟

원래 세상에 기댈 게 없는 놈들은..

بالنسبة لمن لا يملكون أي شيء في الحياة للاعتماد عليه،

안전빵 선택하는 거야.

علينا اختيار طريقا آمنا.





شرح التعبير

يتكون التعبير من جزئين وهما 얼마나و 좋아.

الجزء الأول، 얼마나 :حال ويستخدم للتعبير عن الدهشة، للتأكيد على شدة الشعور. ويستخدم التعبير بالكامل 얼마나 좋아 للتأكيد على جودة ظروف ما أو شروط ما تمت الإشارة إليها، وهنا الحال 얼마나 ليس هو ما يستخدم في الجمل الاستفهامية مثل ‘시간이 얼마나 걸려요?’, ‘얼마나 바뀌었어요?’ يعني كم يستغرق من الوقت أو كم تغير؟ ولكنه هنا يستخدم للتأكيد على التعجب والاندهاش من موقف معين .





شرح الأمثلة

가: 드디어 다음 주에 여행 떠나요.

أ.أخيرا سأسافر الأسبوع المقبل.

나: 그렇게 여행 가고 싶어 했는데. 얼마나 좋아.

ب.لقد كنت ترغب في السفر كثيرا. يا لسعادتك.

가: 와, 여기 있는 책 내가 다 읽을 수 있는 거야?

أ.وا، هل يمكنني قراءة جميع الكتب الموجودة هنا؟

나: 그럼. 네가 읽고 싶은 책 실컷 읽을 수 있으니 얼마나 좋아.

ب.بالطبع، يالسعادتك يمكنك قراءة جميع الكتب التي ترغب بها.



