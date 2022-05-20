برنامج تجريبي للسكن في شقة بها نافذة تطل على النهر

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يفضل الكوريين السكن في منازل قريبة من شاطئ البحر، حيث يمكن رؤية مياه البحر أو مياه النهر من المنزل عبر النافذة. لذلك، فالمنازل ومباني الشقق التي يستطيع سكانها رؤية مياه النهر عبر النوافذ، غالية جدا في الأسعار. من أجل ذلك، ظهر برنامج تجريبي، ابتكره أحد سكان مباني الشقق. وهو يسكن في شقة منذ 3 سنوات، وتتميز هذه الشقة بمنح الساكن مشهد مياه النهر عبر نافذة كبيرة موجودة في غرفة الصالة. وقد وجه إليه الكثير من الناس أسئلة متعلقة بالعيش في مثل ذلك المنزل، وبالتالي ابتكر فكرة لمنح الناس تجربة الإقامة في منزله لمدة 3 ساعات. بمقابل 38 ألف وون كوري، أي حوالي 30 دولارا. وقد تم الاشتراك في هذا البرنامج 16 مرة. وفي مرة واحدة شارك 4 أشخاص مختلفين. ويتكون البرنامج من 4 مراحل، الأولى هي كسر الجليد، أي التعرف على بعضهم البعض وتبادل التحيات. مثلما نشارك في أي برنامج تجريبي عادي. ثم يفحصون بعض النقاط المتعلقة بالعيش في مثل هذا المنزل أي درجة الضجيج لأن مثل هذه المنازل تقع بالقرب من الطرق المخصصة للسيارات. حيث أنهم قد يشعرون باهتزازات داخل المنزل بسبب حركات السيارات. ثم يأخذ المشاركون وقتا للسؤال والجواب مع صاحب المنزل، بعد ذلك، يُمنحون بعض الوقت للبقاء وحدهم. حيث ويتواصلون ويتقاسمون الآراء حول تجربتهم، قبل مغادرة المنزل. حيث أنه إذا كان لديهم خطة للسكن في مثل هذا المنزل، فقد تكون هذه التجربة خبرة مفيدة.