كوريا تستضيف مهرجان اليوم العالمي لتنوع الثقافات





بعد يوم العالميين الذي صادف يوم الجمعة الماضي، بدأ في يوم السبت "أسبوع تنوع الثقافات"، ويستمر حتى السابع والعشرين من مايو. وكان قد تم تأسيس "أسبوع تنوع الثقافات"، على أساس "اليوم العالمي لتنوع الثقافات" الذي عينته منظمة الأمم المتحدة ابتداء من عام 2015، والذي يصادف الحادي والعشرين من شهر مايو. وبهذه المناسبة، تقام مهرجانات واحتفالات تهدف إلى حماية تنوع الثقافات والبحث عن سبل للتعايش فيما بين الثقافات المختلفة. ومن أجل زيادة التفاهم بين الثقافات المختلفة، من الأفضل الاستفادة من الأفلام والموسيقى والكتب، حيث يستطيع الناس مشاهدة 112 عملا مقدما من قبل 10 خبراء في المجالات الفنية. ومن بين المناسبات، تبرز مناسبة المشى 521 خطوة، حيث يرمز الرقم 521 إلى اليوم العالمي لتنوع الثقافات الذي صادف الحادي والعشرين من الشهر الخامس. ولا تُجري هذه المناسبة لتجمع الناس بشكل جماعي، بل بشكل فردي، حيث بعد اكتمال التحدى، يجب وضع الصورة المعنية على شبكة التواصل الاجتماعي، ويُمنح ألف من الناجحين بعض جوائز. بالإضافة إلى ذلك، في كل أنحاء البلاد، تُجري مناسبات ذات صلة، مثل عرض مسرحيات أو إقامة معارض فنية. وفي بعض المدن، يقام مهرجان للأكلات العالمية ومعارض للكتب المتعلقة بالثقافات المختلفة، أو مسابقات في الرسم بهذا الشأن. لذلك فأن الهيئات الاقليمية والمنظمات الفنية والثقافية قد ظلت تنتظر تخفيض التباعد الاجتماعي لمدة أكثر من سنتين. وفوق ذلك في مثل هذا الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا عبر الحدود، نشهد خلافات اجتماعية، وهو ما يدعونا للتأكيد على قيمة احترام تنوع الثقافات واحترام الآخرين، من أجل التعايش.