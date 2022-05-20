كولومبيا ضيف شرف معرض سيول الدولي للكتاب لعام 2022

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من المتوقع أن تشارك كولومبيا كضيف شرف في معرض سيول الدولي للكتاب لعام ألفين واثنين وعشرين الذي سيفتتح الشهر القادم لتصبح أول دولة من أمريكا اللاتينية في هذا المجال. ومن المقرر أن يكون موضوع المعرض الذي سيقام في مجمع كويكس للمعارض في سيول من الأول إلى الخامس من شهر يونيو القادم، "نصف خطوة"، وهو ما يعني جهدا صغيرا للتقدم نحو الأمام قليلا رغم الظروف الصعبة. وصرح الاتحاد الكوري لثقافة نشر الكتب والسفارة الكولومبية لدى سيول أمس بأن كولومبيا ستقدم من خلال معرض سيول للكتاب، أدبها وثقافتها تحت شعار "كولومبيا: دولة أخوة ابتكارية ومتنوعة". ومن هذا المنطلق، سيتم تقديم مختلف الفعاليات ذات الصلة بمشاركة حوالي ثلاثين أديبا من كولومبيا، بمن فيهم الروائي "ميغويل روتشا 미구엘 로차"، وبما في ذلك تنظيم حوارات ومعارض وعروض ثقافية. كما سيتم تقديم كتاب الروايات الحديثة "الكثير من الأرواح للبقاء" الذي يضم روايات عشرة أدباء كولومبيين شباب، وديوان الأشعار الحديثة "الرياح التي كنا نغنيها" الذي يتضمن أشعار اثني عشر شاعرا كولومبيا بارزا. وفي جناح ضيف الشرف الكولومبي يمكن التعرف على عدد من المؤلفات الأدبية التي كتبها الكاتب "غابرييل غارثيا ماركيز 가브리엘 가르시아 마르케스" الفائز بجائزة نوبل للأدب، بما في ذلك روايته الشهيرة بعنوان "مائة عام من العزلة".

يشار إلى أن كوريا شاركت كضيف شرف في معرض بوغوتا الدولي للكتاب لعام ألفين واثنين وعشرين الذي أقيم الشهر الماضي هناك. وقد جاء ذلك فيما يحتفل البلدان بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما هذا العام. وقالت السفارة الكولومبية إن وزارة الثقافة الكولومبية قدمت دعما لترجمة أحد عشر كتابا كولومبيا متنوعا إلى اللغة الكورية ونشرها بهذه المناسبة. وقال السفير الكولومبي لدى سيول "خوان كارلوس سيزر روسيه 후안 카를로스 카이사 로세" إن كوريا الجنوبية وكولومبيا ظلتا دولتين حليفتين في الحروب، وهما متصلان اليوم بالابتكار والأدب. وأضاف أنه إذا التقت ثقافتاهما معا واستمرتا في التبادلات رغم المسافة الجغرافية، فسوف يتم تعزيز علاقاتهما باستمرار.