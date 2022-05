تعيين سبعة آلاف سفير فخري للترويج للثقافة الكورية حول العالم

ⓒ Ministry of Culture, Sports and Tourism / Korean Culture and Information Service

بدأ حوالي سبعة آلاف سفير فخري أجنبي في القيام بمهمة الترويج للثقافة الكورية في مختلف أنحاء العالم. وبمناسبة يوم "together day" الذي صادف العشرين من هذا الشهر أقامت لجنة الترويج للثقافة الكورية في الخارج، التابعة لوزارة الثقافة الكورية، مراسم خاصة لتعيين السفراء الفخريين لعام 2022، حيث أعلنت عن انطلاق أعمال السبعة آلاف سفير فخري للترويج. وأقيمت المراسم تحت شعار "الانسجام مع الثقافة الكورية" الذي يستهدف التأكيد على التواصل والاختلاط مع الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الثقافة الكورية. وقد تم نقلها عبر موقع "كوريا نت 코리아넷"عبر يوتيوب والعالم الافتراضي "كوريا ورلد 코리아월드".