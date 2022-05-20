ترتيبات لإطلاق أول مركبة مدارية قمرية كورية الصنع باسم دانوري

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بعد الإطلاق الثاني المتوقع للصاروخ الفضائي الكوري المعروف باسم "نوري" في الخامس عشر من الشهر القادم، ينتظر إطلاق المركبة المدارية القمرية بتكنولوجيا كورية لأول مرة في أوائل أغسطس القادم. وقد تم تحديد اسم أول مركبة مدارية قمرية كورية، باسم "دانوري".

في هذا السياق، عقدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسابقة عامة لاختيار اسم أول مركبة مدارية قمرية لكوريا سيتم إطلاقها على متن الصاروخ "فالكون 9 " في محطة الفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية في أغسطس القادم. وكانت شعبية هذه المسابقة كبيرة، حيث تم استلام ما مجموعه 62 ألفا و719 طلبا في هذه المسابقة التي عقدت من نهاية يناير إلى نهاية فبراير الماضي. وهذا يزيد بأكثر من ستة أضعاف عن عدد الحالات التي تم تلقيها خلال مسابقة تسمية مركبة الإطلاق الفضائية الكورية "نوري" في عام 2018. وقد اختارت الوزارة 10 مرشحين من خلال عدة جولات من الفرز واختارت الاسم النهائي من خلال تقييم الخبراء واستطلاع عام عن التفضيلات شمل 1000 شخص. ووفقا لشرح وزارة العلوم والتكنولوجيا، فإن اسم "دانوري" هو مزيج من الكلمتين الكوريتين "دال" التي تعني "القمر"، و"نوري"، التي تعني "استمتاع"، وهذا له معنى الرغبة في أن تتمكن المركبة القمرية من الاستمتاع بالقمر كله والأمل في نجاح أول استكشاف للقمر. والفائز بالجائزة الكبرى في المسابقة، الذي اقترح اسم أول مركبة قمرية كورية، هو السيد "ها تيه هيون"، الذي يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في قسم علوم وهندسة المواد في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا "كايست". وقال في خطاب قبوله: "إنني كنت مهتما بالفضاء وشاركتُ في عمل تسمية مركبتنا القمرية الأولى. وكان الأمر غير متوقع، لكنني سعيد جدا بتلقي هذه الجائزة، وآمل أن يكون هذا الاستكشاف القمري بمثابة فرصة لمواصلة النهوض بالعلوم والتكنولوجيا في بلادنا". والأهم من الجائزة هو أنه سيُمنح الفرصة لمراقبة إطلاق أول مركبة مدارية قمرية كورية بنفسه في الولايات المتحدة في أغسطس القادم. حيث ستكون مشاهدة إطلاق مركبة الإطلاق الفضائية بالاسم الذي اقترحه تجربة ثمينة لا تُنسى مدى الحياة، على أمل أن تهبِط "دانوري"، الأولى في كوريا لاستكشاف الفضاء خارج الأرض، بنجاح في المدار، لتصبح المحطة السابعة لاستكشاف القمر على مستوى العالم، وترفع مكانة كوريا الدولية على المسرح الفضائي.