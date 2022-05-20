حجم مبيعات ألبوم فرقة ستري كيدز الجديد يتجاوز مليون نسخة

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تجاوز حجم مبيعات الألبوم الجديد لفرقة "ستري كيدز" بعنوان "أوطيناري" مليون نسخة، ليكون هذا الألبوم ثاني ألبوم للفرقة يتجاوز حجم مبيعاته مليون نسخة بعد ألبوم الفرقة الكامل الثاني بعنوان "نو إيزي" الذي تم الكشف عنه في عام 2021.

وظهرت فرقة "ستري كيدز" في الساحة الغنائية لأول مرة عام 2018 بثمانية أعضاء.