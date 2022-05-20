الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

حجم مبيعات ألبوم فرقة ستري كيدز الجديد يتجاوز مليون نسخة

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-30

من أغانى القمة

ⓒ Sony Music Labels

تجاوز حجم مبيعات الألبوم الجديد لفرقة "ستري كيدز" بعنوان "أوطيناري" مليون نسخة، ليكون هذا الألبوم ثاني ألبوم للفرقة يتجاوز حجم مبيعاته مليون نسخة بعد ألبوم الفرقة الكامل الثاني بعنوان "نو إيزي" الذي تم الكشف عنه في عام 2021.

وظهرت فرقة "ستري كيدز" في الساحة الغنائية لأول مرة عام 2018 بثمانية أعضاء.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;