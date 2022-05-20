غوت سيفن تعود بإصدار ألبوم جديد





عادت فرقة "غوت سيفن" يوم الثالث والعشرين من مايو بإصدار ألبومها المصغر الجديد بعنوان "غوت سيفن" والكشف عن فيديو كليب أغنيتها الرئيسية "نانانا" والتي تعبّر عن رغبة أعضاء الفرقة في تقديم السعادة والضحك للمعجبين وعامة الناس.

وتعد هذه هي أول عودة رسمية للفرقة منذ أن ترك أعضاؤها وكالة "جي واي بي" الترفيهية في العام الماضي بعد إصدار ألبومها الأخير بعنوان "أنكور".

وقبل الكشف عن ألبومها الجديد، أجرى أعضاء الفرقة لقاء مع معجبيهم من خلال إقامة عرض خاص لهم يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مايو.