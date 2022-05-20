نايون عضوة فرقة توايس تكشف عن ألبوم منفرد

السفير خالد عبد الرحمن: العلاقات بين مصر وكوريا في قمتها
2022-05-20
#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-30
ستصدر المطربة "نايون" عضوة فرقة "توايس" ألبوما منفردا يوم الرابع والعشرين من يونيو، بعنوان "أنا نايون"، وهو أول ألبوم لها كمطربة منفردة.
وقد بدأت المطربة "نايون" ممارسة نشاطها الغنائي كعضوة في فرقة "توايس" عام 2015.
واختتمت فرقة "توايس" مؤخرا جولتها العالمية التي استمرت 6 شهر بحفلين في لوس أنجلس يومي الرابع عشر والخامس عشر من مايو.
2022-05-20
2022-05-25
2022-05-20
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;