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نايون عضوة فرقة توايس تكشف عن ألبوم منفرد

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-30

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

ستصدر المطربة "نايون" عضوة فرقة "توايس" ألبوما منفردا يوم الرابع والعشرين من يونيو، بعنوان "أنا نايون"، وهو أول ألبوم لها كمطربة منفردة.

وقد بدأت المطربة "نايون" ممارسة نشاطها الغنائي كعضوة في فرقة "توايس" عام 2015.

واختتمت فرقة "توايس" مؤخرا جولتها العالمية التي استمرت 6 شهر بحفلين في لوس أنجلس يومي الرابع عشر والخامس عشر من مايو. 

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