فرقة سفنتين تصدر فيديو كليب أغنيتها الجديدة

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عادت فرقة "سفنتين" يوم السابع والعشرين من مايو بإصدار لألبومعها الكامل بعنوان "واجه الشمس" والكشف عن فيديو كليب أغنيتها الرئيسية بعنوان "هوت" من ألحان وكتابة عضو الفرقة "ووزي".

وبإمكانكم مشاهدة الأغنية من خلال الفيديو على العنوان التالي: