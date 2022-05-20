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فرقة سفنتين تصدر فيديو كليب أغنيتها الجديدة

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-30

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

عادت فرقة "سفنتين" يوم السابع والعشرين من مايو بإصدار لألبومعها الكامل بعنوان "واجه الشمس" والكشف عن فيديو كليب أغنيتها الرئيسية بعنوان "هوت" من ألحان وكتابة عضو الفرقة "ووزي".

وبإمكانكم مشاهدة الأغنية من خلال الفيديو على العنوان التالي:

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