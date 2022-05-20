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أتيز تصدر ألبوما يابانيا جديدا

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-30

من أغانى القمة

ⓒ KQ Entertainment

كشفت فرقة "أتيز" عن ألبومها الثاني باللغة اليابانية بعنوان "تحت: صفر" يوم الخامس والعشرين من مايو، بعد أن أصدرت ألبومها الياباني الأول بعنوان "حالمون" في شهر يوليو من العام الماضي. ويضم الألبوم الجديد 7 أغاني، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "روكي".

وتخطط فرقة "أتيز" لإقامة أول حفل غنائي لها يحمل عنوان "الزمالة: بداية نهاية اليابان"، في مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثامن عشر من يوليو القادم.

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