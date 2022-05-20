جوائز لبارك تشان ووك وسونغ كانغ هو في مهرجان كان

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حصل "بارك تشان ووك" و"سونغ كانغ هو" على جائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثل في مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وتم اختيار المخرج "بارك" لجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "قرار الرحيل" في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الحادي والعشرين من مايو في قصر "لوميير" في مدينة "كان" الفرنسية.

كما حصل الممثل "سونغ" على جائزة أفضل ممثل عن دوره كوسيط للأطفال في فيلم "السمسار"، ليصبح "سونغ" أول ممثل كوري جنوبي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الأفلام المرموق.

وكانت الممثلة الكورية "جون دو يون" قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "الشروق السري" في مهرجان "كان" لعام 2007.