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أغنية ذات ذات للمطرب ساي تحصد 192 مليون مشاهدة

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-31

من أغانى القمة

ⓒ P NATION

أثبت المطرب "ساي" أن غيابه الطويل لأكثر من 5 سنوات لم يكن هباء بعد حصد أغنيته الجديدة "ذات ذات" لأكثر من 192 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب بعد أقل من شهر من الكشف عنها.

وقد شارك المطرب "شوغا" عضو فرقة "بي تي إس" في غناء أغنية "ذات ذات" وإنتاجها وكتابتها.

وأشار "ساي" خلال لقاء صحفي سابق إلى أن ألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال الأيام القادمة تطلب الكثير من التحضيرات وأكد أن بعض الأغاني والفيديوهات تطلب العمل عليها أكثر من عامين كاملين. 

وبإمكانكم مشاهدة الأغنية من خلال الفيديو على العنوان التالي" 

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