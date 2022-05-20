كانغ دانيال يعود بإصدار أول ألبوم كامل

السفير خالد عبد الرحمن: العلاقات بين مصر وكوريا في قمتها
2022-05-20
#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-31
عاد المطرب "كانغ دانيال" العضو السابق في فرقة "وانا وان" بإصدار ألبومه الكامل الأول.
وتم إصدار هذا الألبوم الذي يحمل عنوان "القصة" يوم الرابع والعشرين من مايو، بعد حوالي 3 سنوات من إصدار ألبومه المصغر بعنوان "لون عليّ" في شهر يوليو من عام 2019.
ويضم الألبوم الجديد "القصة" 10 أغنيات منها الأغنية الرئيسية "رأسا على عقب".
2022-05-20
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