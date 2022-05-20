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كانغ دانيال يعود بإصدار أول ألبوم كامل

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-31

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

عاد المطرب "كانغ دانيال" العضو السابق في فرقة "وانا وان" بإصدار ألبومه الكامل الأول.

وتم إصدار هذا الألبوم الذي يحمل عنوان "القصة" يوم الرابع والعشرين من مايو، بعد حوالي 3 سنوات من إصدار ألبومه المصغر بعنوان "لون عليّ" في شهر يوليو من عام 2019.

ويضم الألبوم الجديد "القصة" 10 أغنيات منها الأغنية الرئيسية "رأسا على عقب".

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