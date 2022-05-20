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سفنتين تتبرع لتعليم الأطفال في العالم

#أخبار الساحة الفنية l 2022-05-31

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS Entertainment

قالت اللجنة الكورية لمنظمة اليونسكو إن فرقة "سفنتين" قد تبرعت للأطفال المهمشين تعليميا في جميع أنحاء العالم.

وتم التبرع بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لترسيم الفرقة، وقبل يوم واحد من إصدار ألبومها الرابع الجديد بعنوان "واجه الشمس" يوم السابع والعشرين من مايو.

وسيتم تخصيص المبلغ الذي تبرعت به الفرقة في تنفيذ برنامج اللجنة الكورية لليونسكو لدعم الأطفال المهمشين تعليميا في آسيا وأفريقيا. ولم يتم الكشف عن مبلغ التبرع. 

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