استعادة البرامج والفعاليات الجامعية مع رفع قيود التباعد الأجتماعي

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تستعيد الجامعات الكورية حيويتها بعد أن كانت المحاضرات بشكل غير المباشر، وهو ما جعل الجامعات خالية من الطلاب والأساتذة، وبدون حيوية. لكن الجامعات حاليا مليئة بضحكات الطلاب والأنغام والهتافات والصرخات بفضل إقامة مهرجانات واحتفالات منوعة. وفي مقدمتها عروض غنائية بدعوة النجوم والفرق الغنائية البناتية والمطربين والمطربات. حيث تتوسع هذه العروض إلى عدد من الجامعات الواقعة في كل أنحاء البلاد، وقد انتشرت صور هذه المهرجانات في النشرات الإخبارية التي تغطي مشاهد تلك العروض.

يذكر أنه بسبب تدفق عدد كبير من الناس إلى الجامعات لمشاهدة العروض، تقع بعض المشاكل والخلافات الضئيلة، خاصة فيما بين الطلاب الجامعيين وسكان المنطقة وحتى الخريجين، وذلك بسبب ضيق المكان، حيث يتم تخصيص مكانين، الأول للطلاب الجامعيين، والثاني للآخرين، وهو ما جعل بعض الناس يشتكون بهذا الشأن. الا أن الحفلات الجامعية مخصصة للطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الجامعات مقابل رسوم دراسية كبيرة، لذلك لديهم الأولوية. في الماضي، عندما كانت تُقام حفلات ومهرجانات في الجامعات، كان يستمتع بها الطلاب الحاليون والخريجون معا، وتصبح فرصة لتقوية التضامن والمحبة.

يُشار الى أن بعض الطلاب يحاولون بيع تذاكر بعض الطلاب إلى غير الطلاب لمنحهم فرصة حضور العروض. بالرغم من أن إدارة الجامعات تدفع مبالغ كبيرة جدا من أجل دعوة المطربين والفرق. لذلك، يوجه بعض الطلاب شكاوى ضد إدارة الجامعات. ومن ناحية أخرى، فتحظى بعض الجامعات بإشادات بفضل تنفيذ بعض البرامج مثل الجري في أثناء جمع النفايات. حيث أن مثل هذه البرامج تتفوق على قيمة الحفلات والمهرجانات الجامعية بشكل حقيقي.