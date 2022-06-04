ازدهار شعبية تطبيقات شراء وتبادل البضائع المستعملة

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تزايد الحديث عن أسلوب معاملة البضائع المستعملة الذي يحظى بشعبية على نطاق واسع من قبل الجمهور، وهو يحمل اسم "سوق دانغ غون" أي "السوق القريبة منكم"، ويتم الدخول له عبر تطبيق على الهاتف الذكي. ويمكن للناس شراء البضائع المستعملة أو البضائع الجديدة أحيانا وبيعها أيضا. وأحيانا يتم بادل البضائع بدون مقابل. حيث إذا كان لدى شخص أي شيء لا يحتاج إليه، وكان مستخدما ولا يريد بيعه، فأنه يمكن إهداؤه إذا وجد شخص يريده عبر التطبيق. ونتيجة لزيادة عدد المستخدمين، تتوسع أنواع البضائع، ولكن توجد بضائع انواع البضائع الممنوعة قانونيا. وفي مقدمة البضائع الممنوعة عبر هذا التطبيق، الخمور. حيث أن هناك أنواع من الخمر تحتاج إلى رخصة لبيعها. وهذا على أساس قانون حماية الأولاد الصغار، لأنهم لا يستطيعون شراءها في المحلات، فقد يستخدمون الإنترنت. وكذلك أنواع المأكولات المصنوعة ذاتيا أو المُصنّعة بعد فتح غلافها. ولكن توجد بعض المنشورات التي يبيع فيها أصاحبها مربى الفاكهة مثل الفراولة أو العنب، والتي صنعوها بأنفسهم، وكذلك مسحوق الفلفل الأحمر. كل ذلك مخالف لقانون نظافة الطعام. كما لا يجوز التعامل عبر الإنترنت في الحيوانات الأليفة والنظارات الطبية والشمسية وعدسات العيون. حيث تحتاج تلك الأشياء أيضا إلى رخصة لبيعها. كما أن أكياس النفايات ذات الألوان المختلفة حسب المناطق، ممنوع التعامل فيها أيضا بدون إذن من قبل إدارات المناطق. يُشار الى أن هناك أشياء كثيرة يُحظر التعامل فيها عبر الإنترنت ومن التطبيقات. لذلك من الأفضل التعامل فقط في البضائع المسموح بها قانونيا.