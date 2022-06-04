استئناف بث أشهر برنامج مسابقات غنائية في كوريا

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يعتبر يوم الأحد إجازة في كوريا، وفي فترة الظهر كل يوم أحد، كان الناس خاصة كبار السن، يشاهدون برنامجا تلفزيونيا بعنوان "مسابقة الغناء في كل أنحاء البلاد". تبثه إذاعة "كي بي إس" الذي ينتمي إليها القسم العربي براديو كوريا الدولي. وتقام حلقات البرنامج في منطقة من المناطق او في المحافظات، وكأنها حفلة وليس مسابقة، حيث يجتمع سكان المنطقة ويغنون ويرقصون ويبدون جميعا سعداء. الا أنه بسبب انتشار فيروس كورونا في عام 2019، وحظر التجمعات، توقف إنتاج حلقات جديدة من البرنامج، وبدلا من ذلك تم إعادة بث الحلقات الماضية. لأنه لا يمكن لأي برنامج آخر أن يحل محله، حيث كان المشاهدون يكتفون بمشاهدة الحلقات الماضية، التي ظلت تسجل نسبة مشاهدة عالية.

الجدير بالذكر ان هذا البرنامج بدأ بثه منذ عام 1988، عندما أقيمت دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة سيول. ونظرا لعودة الناس إلى الحياة اليومية العادية، من المتوقع أن يستأنف بث البرنامج قريبا. تجدر الأشارة الى أن هذا البرنامج يقدمه مذيع واحد بدون تغيير خلال الـ30 عاما ماضية، اسمه "سونغ هيه" وهو مولود في عام 1927. ويبلغ عمره الأن 96 عاما، الا أن صحته ليست جيدة في الحقيقة، حيث أوضح مؤخرا رغبته في التوقف عن تقديم البرنامج بسبب حالته الصحية. يُشار الى أن "سونغ هيه" هو أكبر مقدم لبرنامج تلفزيوني، وقد تم تسجيل اسمه في موسوعة غينيس كأكبر مقدم لبرنامج تلفزيوني خاص بالمسابقات الغنائية. حيث أنه ليس أكبر مقدم في كوريا فقط بل أكبر مقدم برامج في كل أنحاء العالم.