فرقة بي تي إس تناقش مع الرئيس الأمريكي جرائم الكراهية ضد الآسيويين

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التقى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالفرقة الغنائية الكورية "بي تي إس" اليوم. وقال البيت الأبيض إن الرئيس "بايدن" ناقش مع الفرقة "جرائم الكراهية ضد الآسيويين" بمناسبة شهر تراث الأمريكيين من أصول آسيوية ومن هاواي وجزر المحيط الهادئ. وأشار إلى أن الفرقة الغنائية الكورية التي تمثل الرواج الدولي للكي بوب ناقشت مع الرئيس الأمريكي الشمولية الآسيوية وتناولت معه مشكلة جرائم الكراهية والتمييز ضد الآسيويين والتي أصبحت موضوعا ساخنا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن كان قد تحدث عن وعده بمكافحة الجرائم المتزايدة سريعا ووضع في شهر مايو من عام ألفين وواحد وعشرين مسودة قانون ذي صلة من أجل تقديم الموارد الضرورية لتحديد وفحص الجرائم والإبلاغ عنها لسلطات إنفاذ القانون، وتسهيل الوصول إلى المعلومات عنها. وقد ناقشت بي تي إس مع بايدن أهمية التنوع والشمولية، باعتبار أن الفرقة عبارة عن سفراء شباب ينشرون رسالة من الأمل والمشاعر الإيجابية.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشهد هذه الأيام زيادة سريعة في الجرائم القائمة على أساس التمييز العنصري والكراهية بما في ذلك قتل عشرة مواطنين بالرصاص نتيجة للفكرة المتطرفة القائمة على أساس تفوق البيض في مدينة بوفالو Buffalo في ولاية نيويورك الأمريكية في الرابع عشر من هذا الشهر. وكان في شهر مارس من العام الماضي قتلت أربع نساء كوريات بالرصاص في أتلانتا، وأعربت بي تي إس عن تعازيها لأسر الضحيات قائلة إنها حزينة وغاضبة. وأكدت في بيان أن التعرض للكراهية والعنف بسبب الاختلاف العرقي يمثل ألما لا يمكن التعبير عنه، مشددة على الاعتراض على التمييز العنصري والعنف.