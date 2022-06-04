تزايد أعداد الطلاب الأجانب في كوريا بعد رفع نظام التباعد الاجتماعي

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مع رفع نظام التباعد الاجتماعي في كوريا، بدأ الطلاب الأجانب الذين كانوا عادوا إلى بلدانهم في العودة إلى كوريا مرة أخرى. كما زاد عدد السياح الأجانب في كوريا زيادة كبيرة وسريعة مما جعل الجامعات والمناطق التجارية تزدهر بعد فترة ركود طويلة. والآن يمكن روية مجموعات من الطلاب الأجانب وهم يتبادلون الحوارات مع أصدقائهم الذين يلتقون بهم بعد فترة طويلة في الجامعات. فقد كانوا أتوا إلى كوريا للدراسة إلا أنهم اضطروا إلى العودة إلى بلدانهم بسبب جائحة كورونا ثم عادوا مرة أخرى إلى كوريا بعد سنتين، ولذلك يستمتعون الآن بحياتهم الدراسية فيها. وقالت الطالبة القطرية "غيدة محمد 가이다 모하메드" إنها دخلت كوريا قبل أيام بعد أن ظلت تستمع إلى المحاضرات الجامعية عبر الإنترنت، معربة عن سعادتها الكبيرة برؤية زملائها وأساتذتها وجها لوجه. وكان عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كوريا يزداد باستمرار منذ عام ألفين وأربعة عشر إلا أنه انخفض انخفاضا حادا بعد انتشار جائحة كورونا، ولكن من المتوقع أن يعود إلى مستواه السابق قريبا.

بالإضافة إلى ذلك، يزداد عدد السياح الأجانب ازديادا مستمرا، وهو ما أدى إلى تزدهر المناطق التجارية وسط العاصمة سيول بالتدريج. وقال التاجر "جو جيه بونغ" في منطقة ميونغ دونغ في وسط سيول إن عدد السياح الأجانب زاد بمقدار ما بين أربعين وخمسين بالمائة هذه الأيام مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى اكتظاظ المناطق التجارية بهم خاصة في نهايات الأسبوع.