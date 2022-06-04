استضافة فعالية خاصة للترويج للكيمتشي في ولاية فرجينيا الأمريكية

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شهدت ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة بعد ولاية نيويورك فعالية خاصة للترويج للمخلل الكوري التقليدي "كيم تشي" احتفالا بتخصيص الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام كيوم للـ"كيم تشي". وصرحت المؤسسة الكورية لتوزيع المنتجات الزراعية والسمكية مؤخرا بأنها نظمت الفعالية الخاصة لقادة الرأي والمستهلكين العاديين هناك يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي من أجل الاحتفال بتخصيص اليوم والتعريف بجودة وقيمة كيم تشي. يُشار الى أن أنشأت المؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية جناحا خاصا للترويج للكيم تشي حيث استعرضت مختلف البيانات ذات الصلة بمختلف أنواع المخلل الكوري التقليدي وقدمت جودة ومميزات كيم تشي الكوري إلى المشرعين والمستهلكين في ولاية فرجينيا.

الجدير بالكر أن النائبة الأمريكية كورية الأصل "آرين شين 아린 신" لعبت دورا رئيسيا في تخصيص هذا اليوم في الولاية الأمريكية. وقالت إنها تفخر بأن كيم تشي أصبح من المنتجات الغذائية المحبوبة، ليس فقط بين الأمريكيين، بل وأيضا لدى شعوب العالم. يذكر أن السيدة "أنيتا بونز Anita Bonds" المشرعة في مدينة واشنطن شاركت في الفعالية وقالت إنها ستعمل على تخصيص يوم كيم تشي أيضا في مدينتها في أوائل شهر يونيو القادم. وإذا تم تخصيص يوم للكيم تشي في واشنطن، فستصبح رابع منطقة أمريكية بعد كاليفورنيا وفرجينيا ونيويورك تحتفل بيوم الكيم تشي في الولايات المتحدة.