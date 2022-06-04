نجاح كبير للأفلام الكورية في مهرجان كان السينمائي

ⓒ YONHAP News

نجح الفيلمان الكوريان "قرار بالفراق" و"السمسار" اللذان دخلا إلى مجال المنافسة في مهرجان كان الدولي الخامس والسبعين للسينما الذي اختتم يوم السبت الماضي في الفوز معا بجائزتين. حيث يعد ذلك الأول من نوعه في تاريخ الأفلام الكورية حيث فاز المخرج الكوري "بارك تشان اوك" بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه "قرار بالفراق" بينما فاز الممثل الكوري "سونغ كانغ هو" الذي لعب دول البطولة في فيلم "السمسار" للمخرج الياباني "كورييدا هيروكاز 고레에다 히로카즈" بجائزة أفضل ممثل. ويثبت ذلك أن الأفلام الكورية احتلت مكانة مرموقة في صناعة السينما العالمية من الناحيتين الصناعية والفنية معا. وقد أعرب كلاهما عن الشكر لرجال السينما وهواة الأفلام على الحفاظ على مكانهم رغم الصعوبات التي تواجهها صناعة السينما نتيجة لتأثيرات جائحة كورونا. خاصة، نجح المخرج "بارك" في نيل جائزة أفضل مخرج في المهرجان ليصبح ثاني مخرج كوري في هذا المجال. كما نجح في ذلك بعد أربع مرات من دخوله مجال المنافسة لمهرجانات كان حتى الآن.

يُشار إلى أنه كان قد فاز بالجائزة الكبرى للحكام بفيلمه "ولد عجوز" في مهرجان عام ألفين وأربعة، ثم فاز بجائزة أخرى من الحكام بفيلمه "الخفاش" في مهرجان عام ألفين وتسعة. ومن خلال حصوله على جائزة هذا العام تشرف بحصوله على جائزته الثالثة ليثبت شهرة لقبه "بارك كان". وأكد في كلمة ألقاها بعد حصوله على الجائزة على قوة الأفلام التي لا تقهر رغم انتشار وباء كورونا مما جذب أنظار حضور المهرجان حيث قال إن دول العالم أغلقت الحدود الوطنية لمكافحة الجائحة إلا أن الناس أصبحوا يشتركون في الهموم والمخاوف. كما أشار إلى أن عدد زوار دور السينما قد انخفض انخفاضا كبيرا نتيجة للوباء مما أتاح فرصة لرجال السينما لإدراك قيمة دور السينما. وأعرب عن ثقته بأنهم سيحافظون على الأفلام إلى الأبد من خلال الحفاظ على دور السينما مثلما لدينا قوة وأمل في التغلب على هذا الوباء. من ناحية أخرى فاز الممثل الكوري "سونغ" بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان لهذا العام ليصبح أول ممثل كوري وثالث ممثل آسيوي في هذا المجال. بهذا سجلت الأفلام الكورية رقما قياسيا يتمثل في الحصول على جميع الجوائز الرئيسية للمهرجان بما في ذلك جوائز السعفة الذهبية وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة، إلى جانب الجائزة الكبرى الممنوحة من الحكام.

الجدير بالذكر أن فيلم "قرار بالفراق" هو أول فيلم روائي طويل ينتجه المخرج بارك منذ ست سنوات، وتدور قصته حول المحقق هيه جون الذي يحقق في قضية قتل، وشكوكه واهتمامه بزوجة الشخص المقتول. وباعتباره فيلم إثارة ميلودراميا، تم تقييمه لإظهار قصة حب فريدة من خلال وصف نفسي كثيف، وحصل على تقييمات عالية من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والنقاد، وبالتالي كان من المتوقع إمكانية فوزه بجائزة. أما فيلم "السمسار" الذي منح الممثل "سونغ" جائزة أفضل ممثل، فتدور قصته حول رحلة غير متوقعة يقوم بها سماسرة يأخذون سرا طفلا مهجورا في صندوق ويبيعونه.