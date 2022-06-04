تنظيم مهرجان دانو في قرية هاهوي المدرجة في التراث العالمي لليونسكو

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سيُقام يوم السبت 4 يونيو مهرجان دانو في قرية "هاهوي" بمدينة آندونغ التي تم تسجيلها كتراث عالمي لمنظمة اليونسكو. الجدير بالذكر أن يوم دانو هو اليوم الخامس من الشهر الخامس حسب التقويم القمري الكوري التقليدي، ويمثل أحد الأعياد التقليدية الأربعة الرئيسية في البلاد. وكان القدماء الكوريون يعتبرون أن هذا اليوم يحتوي على أكبر قدر من طاقة اليانغ من بين أيام السنة. ويقام مهرجان دانو ضمن مشروع استخدام التراث العالمي لعام ألفين واثنين وعشرين الذي يستهدف تقاسم قيمة التراث العالمي معا ونقلها إلى الأجيال القادمة.