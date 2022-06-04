بلدية سيول تمدد فترة تشغيل مترو الأنفاق في الليل مع استعادة الحياة الطبيعية

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من المتوقع أن تستأنف بلدية سيول تمديد فترة تشغيل مترو الأنفاق في الليل المتأخر في العاصمة سيول لأول مرة منذ حوالي سنتين استجابة للطلب المتنامي والسريع عليه بالتوازي مع استعادة الحياة الطبيعية من جائحة كورونا. وكانت نقابة العمال لمؤسسة سيول للمرور تعارض الاستئناف لأسباب مثل نقص القوى العاملة والوضع المالي إلا أنها وافقت عليه في النهاية. وقد صرحت بلدية سيول بأنها ستمدد تشغيل مترو الأنفاق على الخط الثاني والخطوط ما بين الخامس والثامن والتي تديرها مؤسسة سيول للمرور بدءا من السابع من هذا الشهر. حيث تم استئناف تمديد تشغيل مترو الأنفاق على الخط التاسع وخطي "اوي 우이" و"شيلليم 신림" في الأوقات الليلية المتأخرة منذ يوم أمس. بهذا سيتغير وقت تشغيل آخر قطار حسب معيار آخر محطة من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة في اليوم التالي بينما سيتم زيادة عدد مرات التشغيل في الليل المتأخر بمائة وإحدى وستين مرة ولكن لا يتم التشغيل في أيام السبت والأحد والعطلات الرسمية.

الجدير بالذكر أن تشغيل مترو الأنفاق في الليل المتأخر كان قد بدأ في عام ألفين واثنين، لكنه توقف مؤقتا بسبب وباء كورونا. ثم ألغي رسميا في شهر فبراير من هذا العام لأسباب متنوعة بما في ذلك تخفيض التكاليف المالية. لكن بلدية سيول قررت استئناف التشغيل الليلي في نهاية شهر أبريل الماضي للتعامل مع الاضطرابات المرورية الليلية بعد رفع نظام التباعد الاجتماعي في البلاد. غير أن نقابة العمال التابعة للمؤسسة عارضت خطة البلدية، مطالبة بزيادة القوى العاملة. وتوصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق على سبل التعامل مع القوى العاملة وتعزيز السلامة، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بينهما يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي. وبناء على ذلك الاتفاق، سيتم توظيف حوالي ثلاثمائة وأربعين موظفا إضافيا من خلال إعادة توظيف واحد وثمانين موظفا دائما كان قد تم تسريحهم نتيجة لإلغاء التشغيل الليلي وتوظيف بعض القوى العاملة المتخصصة في الصيانة الليلية. كما اتفق الطرفان على تنفيذ سبل تعزيز السلامة بما في ذلك إدخال النظام الآلي غير البشري، باستخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة. وأضافت بلدية سيول أنها تنوي البدء في إعادة تشغيل مترو الأنفاق في الليل المتأخر على الخطوط الأول والثالث والرابع التي تديرها بالتعاون مع شركة كوريل للقطارات بدءا من شهر يوليو القادم.